Italia, nebbia fittissima: perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada. Tragedia

GAMBOLÒ (PAVIA) –sulle strade della Lomellina nella serata di ieri, domenica 1 dicembre 2024. Un uomo di 43 anni ha perso la vita in un incidentele lungo la provinciale 105, nel tratto che collega Gambolò alla frazione Torrazza di Borgo San Siro. La vittima, alla guida di una Toyota Aygo, ha perso ildel veicolo che, dopo essere uscito dalla carreggiata, è finito in un campo adiacente.fitta einsidiosa: i fattori chiave dell’incidenteL’incidente è avvenuto poco dopo le 19, in condizioni di visibilità estremamente ridotte a causa di unaparticolarmente fitta. La, nota per essere stretta e tortuosa, potrebbe aver contribuito al drammatico epilogo. Secondo le prime informazioni raccolte, nessun altro veicolo risulta coinvolto. Le ipotesi preliminari suggeriscono una distrazione improvvisa o un errore di valutazione causato dalla scarsa visibilità.