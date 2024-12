Lettera43.it - Iran, è stato rilasciato il cantante Toomaj Salehi

, il rapperiano condannato a morte per aver appoggiato le proteste contro il governo, èliberato nella giornata di lunedì 2 dicembre dopo due anni di detenzione. Arrenell’ottobre 2022 per il suo sostegno pubblico alle manifestazioni seguite alla morte di Mahsa Amini,erainizialmente condannato a morte con l’accusa di “corruzione sulla terra“, una delle più gravi imputazioni nel sistema giudiziarioiano.Dall’annullamento della condotta a morte al rilascioLa sentenza, però, era stata successivamente annullata, e il 34enne ha scontato una pena di un anno per propaganda contro lo. Secondo l’agenzia di stampa Mizan, gestita dalla magistraturaiana, il rilascio è avvenuto dopo il completamento della condanna., noto per le critiche ai leaderiani espresse nei suoi brani, eraaccusato anche di diffusione di false informazioni, propaganda antigovernativa e disturbo dell’ordine pubblico.