Incidente mortale sulla Amalfitana: Giambattista muore a 15 anni

Una notte drammatica si è consumata in Costiera, dove un ragazzo di appena 15ha perso la vita in unstradale con il suo scooter. Il fatto è avvenuto a Conca dei Marini, nel Salernitano. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, residente a Praiano e studente del liceo ad Amalfi, stava percorrendo la Statale 163 “”. All’interno di una galleria, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe urtato una sporgenza, finendo rovinosamente sull’asfalto.Soccorsi e indagini in corsoI sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo, deceduto prima del loro arrivo. Sul luogo dell’sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Amalfi, che stanno conducendo i rilievi per accertare le cause e la dinamica del tragico evento.