Il miglior Cosplay di Holli da Fuga dal Mondo dei Sogni

Oggi giravo un po’ su instagram in cerca di qualcosa che mi colpisse.ed è arrivato un ricordo vago degli anni ’90 a colpirmi in pieno.daldeie ildi!Chi inizia a non essere più un ragazzino si ricorderà sicuramente di questo titolo uscito nel 1993, che vedeva Brad Pitt giovanissimo saltare dalreale aldei, ovvero una cartoni animati coinvolto nelle vicende della magnifica.Per i tempi era la moda, stiamo parlando del mescolare realtà e disegno, come accadde in Pomi d’ottone e manici di scopa, Mary Poppins, Chi ha incastrato Roger Rabbit e molti altri film (ricordo che c’è anche una versione del Signore degli Anelli creato con la stessa tipologia logica), ma questo, per ovvi motivi aveva lasciato un ricordo in tutti coloro che lo hanno visto.