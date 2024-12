Ilrestodelcarlino.it - Il congedo di Felicori: "Addio sogno riformista. Vince solo il populismo"

Mauro, assessore regionale alla cultura dell’Emilia-Romagna o ex assessore? "Un paio di settimane e credo proprio che sarò ex". Cos’è successo? "Nel momento in cui hanno scelto di non candidarmi come consigliere regionale, gli equilibri della politica impongono che non ci sia più posto per me, neppure come assessore". Chi l’ha fatta fuori? "Non lo so. Ma io sono di Italia Viva, Italia Viva è confluita nella lista de Pascale, quindi immagino che Renzi e il nuovo governatore si siano parlati. Non hanno però parlato con me. Potevano farlo". Arrabbiato? "Sicuramente amareggiato". Lascia Italia Viva? "Deciderò più avanti, passata l’amarezza". Si era anche sparsa la voce prima delle elezioni che lei avrebbe votato Ugolini. "Ma no. Stimo Elena Ugolini, intendiamoci, ma ho votato, diciamo così, regolare.