Anteprima24.it - Il Comune di San Potito Sannitico presenta il calendario degli eventi di dicembre

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiFestività natalizie ufficialmente cominciate a San. Il piccolo paese matesino, animato sempre da un fervido fermento culturale ha dato il via ieri sera alla serie diinper il mese di. Il VI Memorial Paolo Riccio, un concerto in memoria di un giovane potitese prematuramente scomparso, ha registrato grande successo e partecipazione presso l’Auditorium Comunale ieri sera, 1.Location della gran parte, infatti, sarà proprio il prestigioso Auditorium Comunale dove si terrà anche il secondo evento in programma per domenica 10 con lazione del libro “Lo Stato vince sempre”, del Magistrato Catello Maresca. Un appuntamento che accoglierà numerosi giovani oltre che numerose autorità matesina data l’importanza della tematica.