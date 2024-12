Metropolitanmagazine.it - Il 2025 sarà l’anno di Gaia: dopo il Festival di Sanremo, un concerto a Milano

Leggi su Metropolitanmagazine.it

L’estate 2024 l’ha vista trionfare con Sesso e Samba, insieme a Tony Effe; ora,è pronta a prendersi anche il. Le premesse ci sono tutte: la cantautrice italobrasiliana è tra i trenta Big in gara alla prossima edizione di. Carlo Conti ha pronunciato il suo nome ieri, insieme a quello di tanti altri artisti, tra i quali figura anche il rapper romano con il quale ha condiviso il successo del fortunato featuring.Giusto il tempo di festeggiare la sua partecipazione al, e la cantante ha oggi rivelato che tornerà sui palchi per esibirsi live. Appuntamento, dunque, al Fabrique di, per una serata-evento il 7 maggio.I biglietti saranno disponibili dalle ore 14:00 di martedì 3 dicembre 2024 su Ticketone e dalle ore 11:00 di domenica 8 dicembre 2024 su tutte le piattaforme di prevendita on-line e nei punti vendita autorizzati.