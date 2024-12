Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Piedone - Uno sbirro a Napoli, Lunedi 2 Dicembre 2024

Leggi su Digital-news.it

sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD, alle 21:15 sul canale 301, debutta- Uno, una nuova serie poliziesca targata Sky Original. Ambientata tra le affascinanti vie di, segue le indagini di, interpretato da Salvatore Esposito, accompagnato da Silvia D’Amico e Fabio Balsamo. Il primo episodio promette una combinazione di azione e intrighi, il tutto immerso in una cornice italiana affascinante. La puntata verrà riproposta su SkySuspense HD alle 21:45 sul canale 306, per chi preferisce una visione più tardiva. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, è la volta di Volver - Tornare, capolavoro di Pedro Almodóvar.