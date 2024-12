Anteprima24.it - FOTO/ Basket Sant’Agnese, stage per gli under 13 e 17 con il responsabile del settore giovanile del Napoli Basket

Tempo di lettura: < 1 minutoDomenica 1 dicembre la societàha ospitato Alfredo Lamberti,deldeled allenatore della nazionale italiana maschile16, per un pomeriggio di allenamenti con i giovani atleti della società sangiorgese.Circa 35 i tesserati coinvolti, divisi in due fasce orarie separate: prima gli atleti13 e poi quelli17. Con i più piccoli coach Lamberti e il suo assistente Antonio Caruso si sono dedicati al lavoro sui fondamentali, all’efficacia e all’utilità dei passaggi, al corretto approccio alle posizioni di gioco, al lavoro in difesa. Con i più grandi, invece, il lavoro si è concentrato soprattutto sulle collaborazioni, sulle letture e sulle scelte di gioco. Un prezioso lavoro di rifinitura quello regalato ai suoi atleti dalla presidente Maria Pia Manganiello e da tutto il suo staff, visto che questi ragazzi partecipano a campionati impegnativi e sempre più agonistici.