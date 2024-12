Tvzap.it - Edoardo Bove, cos’è la torsione di punta: la diagnosi dei medici

Per fortuna il peggio è alle spalle: Edoardo Bove è lucido e risponde alle domande dei medici, che già nella serata di domenica avevano escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardiorespiratorio. Ma cosa è successo al calciatore della Fiorentina in prestito dalla Roma? Perché si è sentito male ieri? Il referto dell'ospedale parla di arresto cardiaco dovuto a torsione di punta. Si tratta di una forma di tachicardia ventricolare. ( dopo le foto)Leggi anche: Edoardo Bove, la causa del malore in campo: cosa è successoLeggi anche: Lutto per Alessandro Del Piero, addio all'indimenticabile compagno di squadra. La torsione di punta: la diagnosi dei medici. La macchina dei soccorsi è stata impeccabile: il personale medico è accorso subito sul terreno di gioco del Franchi, dopo le urla e i gesti dei calciatori che si erano resi conto di quanto stesse accadendo.