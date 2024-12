Ilrestodelcarlino.it - Cosa fare a Natale a Rovigo: dal mercatino al villaggio, con tanti spettacoli

, 2 dicembre 2024 - ‘Buon’. Questo lo slogan del calendario di eventi, e dellessime novità che quest’anno caratterizzeranno le festività più attese. Il centro cittadino si trasformerà in cuore pulsante di attività per celebrare la magica atmosfera natalizia, questo fine settimana, con l’inaugurazione del tradizionaledi Babbo. Una novità che è stata allestita sotto le torri rodigine in piazza Matteotti nel nucleo originario del castello, in un’atmosfera unica con i vari addobbi e giochi di luce. Un programma di eventi presentato nei giorni scorsi alla presenza della sindaca diValeria Cittadin, l’assessore con delega a manifestazioni e eventi, Matteo Zangirolami, oltre la rappresentanza di enti e associazioni coinvolte. Cittadin: “Un programma ricco di eventi” I festeggiamenti del, promossi dall’assessorato agli eventi e manifestazioni, coinvolgeranno tutti i luoghi più attrattivi della città coned eventi in grado di attirare persone di tutte le età.