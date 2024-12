Bove rassicura tutti | Sto bene Oggi altri esami cardiologici

Leggi su Ilnerazzurro.it

come sta. Attimi di paura ieri durante la partita tra Fiorentina e Inter, con il centrocampista della Viola che ha accusato un malore al minuto 17, accasciandosi a terra in seguito a un arresto cardiaco causato da un attacco epilettico, causando il rinvio della partita a data da destinarsi.L’intervento dello staff medico e dell’ambulanza è stato tempestivo e la mezzala romana è stato subito portato all’ospedale Careggi di Firenze per dei controlli e dove è stato sedato farmacologicamente e tenuto in osservazione durante tutta la nottata. Dopo aver passato la notte in osservazione, è stato lo stesoresulle sue condizioni.come sta: il centrocampista è cosciente e respira in autonomiaCome riportato da La Gazzetta dello Sport, lo stessoavrebbe comunicato stamattina di stare