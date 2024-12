Lanotiziagiornale.it - Biden si rimangia la parola e concede la grazia “piena e incondizionata” al figlio Hunter che rischiava una lunga condanna

Aveva promesso che non avrebbe interferito con i giudici e, invece, il presidente Joe– letteralmente a sorpresa – ha annunciato la” per suo, che questo mese avrebbe dovuto affrontare delle udienze diper reati fiscali federali e per reati sulle armi. “Oggi ho firmato unaper mio”, ha affermato il presidente in una dichiarazione. Si tratta di una “totale e”, secondo una copia della concessione esecutiva di clemenza. Questanon può essere revocata dal presidente eletto Donald Trump.ndo suo, Joeha rinnegato una promessa pubblica che aveva fatto ripetutamente prima e dopo essersi ritirato dalla corsa presidenziale del 2024. Il presidente e il suo principale portavoce della Casa Bianca aveva affermato in modo inequivocabile, anche dopo che Trump aveva vinto le elezioni del 2024, che non avrebbetoné commutato la sua