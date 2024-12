Ilfattoquotidiano.it - Arriva la pillola “mima-sport”: “Stessi effetti di uno sforzo fisico intenso senza muoversi. Si dimagrisce, ma attenzione agli effetti collaterali”

Una nuovache simula glidell’esercizioè allo studio di un gruppo di ricercatori danesi che ha pubblicato su ACS Pubblications i risultati degli esperimenti condotti, in questa prima fase, su cavie animali. Si tratta di un farmaco composto da acido lattico e un altro metabolita, il beta-idrossibutirrato, sostanze che si producono nel nostro organismo dopo unoo un digiuno. Laè stata somministrata a dei ratti provocando alcune risposte fisiologiche, come la riduzione della lipolisi e l’aumento di un composto soppressore dell’appetito l’N-L-lattoil-fenilalanina. Un tempo si riteneva che la produzione di metaboliti o di acido lattico non rappresentasse un elemento benefico per l’organismo. Lo studio dimostra invece che questo tipo di farmaco può imitare un sottoinsieme di risposte fisiologiche innescate dall’esercizioche può portare a un dimagrimento.