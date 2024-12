Bergamonews.it - Almè, resta grave il 35enne accoltellato in via Olimpia

. Sono le 14.51 quando alla centrale operativa arriva una chiamata di pronto intervento. In via35 adc’è un uomo a terra. A dare l’allarme sono alcuni passanti. Viaè la strada che porta al centro artigianale e agli impianti sportivi die vicino c’è anche una strada molto frequentata per chi ama passeggiare nel verde del Parco dei Colli.L’uomo a terra ha 35 anni, extracomunitario, ha una profonda ferita da taglio nell’addome. Sul posto arrivano i medici con un’ambulanza e un’automedica, soccorrono ilche viene trasportato d’urgenza e ricoverato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. In viaintervengono anche due pattuglie dei carabinieri di Zogno che riescono a ricostruire l’accaduto, fermano e accompagnano in caserma un uomo. Si presume sia la persona che hailnel corso di una lite.