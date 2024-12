Davidemaggio.it - Alessia Marcuzzi alla guida del nuovo Carramba

Che ci fosse una volontà di riportare sugli schermiche sorpresa ve l’avevamo anticipato in tempi non sospetti. E così sarà. Ma con una nuova protagonista e una nuova rete:su Rai2. La conduttrice capitolina è la presceltadi Surprise Surprise. Il celebre format britannico, che ha ispirato il nostranoche Sorpresa, è atteso, come annunciato da Rai Pubblicità, nella prima serata di Rai2 del 2025.Il progetto non può dirsi certo al 100% così come la presenza di, i cui contatti con Rai e Fremantle sono comunque fitti. Del resto, Surprise Surprise è un programma ambizioso sia per l’eredità che si porta dietro sia perchè è un programma da studio (e non un emotainment itinerante come si era pensato all’inizio per la) che richiede un certo tempo nella preparazione e costi importanti per la realizzazione di desideri e sorprese.