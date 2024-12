Alavés | Eduardo ‘Chacho’ Coudet nuovo allenatore del Deportivo Alavés

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-02 21:39:05 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:L’ha annunciato l’ingaggio dicome, dopo l’esonero questo pomeriggio di Luis García Plaza dall’incarico didella squadra del babazorro.Secondo quanto riportato da Radio MARCA sabato scorso,avrebbe ingaggiato“Chacho”per sostituirlo. E la squadra è a un solo punto dall’Espanyol, che attualmente segna l’ultimo posto retrocessione in cui si trovano anche Valencia e Real Valladolid.era attualmente senza squadra dopo aver interrotto la sua relazione con l’Internacional dal Brasile la scorsa estate. Ilavrebbe legato l’exdel Celta de Vigo e quell’esperienza in Prima Divisione sarebbe una delle chiavi.