A Viareggio la magia del Natale si festeggia anche nella cornice della Cittadella

Un magicoalla Cittadel Carnevale dicon il Circo Serbacco, laboratoricartapesta a tema e tante attività per bambini e ragazzi. Ormai da diversi anni la Citta- che è già al lavoro per il prossimo Carnevale in agenda dall’8 febbraio al 4 marzo 2025 - si anima durante le Feste natalizie. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, tutti i giorni alle 16 giorni festivi compresi, il tendone in piazza Burlamacco, al centroCitta, accoglierà lo spettacolo circense di. In scena numeri di giocoleria, contorsionismo, comicità,e burattini che coinvolgeranno i più piccoli e le loro famiglie in uno show che ha come filo conduttore ile le sue atmosfere fatate.piazzaCittaverrà allestito - sempre dal 21 - il classico mercatino dila Giostra Viareggina, molto amata dai bambini.