WWE | Jimmy Uso subisce una frattura al dito del piede durante il WarGames Match

La notte scorsa, la WWE ha regalato una serata imperdibile con Survivor Series:, un evento ricco di emozioni e colpi di scena.La serata si è conclusa con il tanto attesomaschile, che ha visto protagonisti grandi scontri e momenti ad alta tensione, dove l’OG Bloodline ha vinto grazie anche all’aiuto di CM Punk. Tuttavia, uno dei membri della squadra vincente,Uso, si è infortunatoilla conferenza stampa post Survivor Series, Jey Uso ha dichiarato che suo fratello,, si è rotto undel. È stato spiegato cheUso si è procurato lala sua Uso Splash, è stato un sacrificio, ma ha anche contribuito alla vittoria della sua squadra.The NO YEET TOP OF THE CAGE DIVE!#SurvivorSeries #pic.