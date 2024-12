Oasport.it - Volley, Verona espugna Padova e rafforza il quinto posto in Superlega. Keita scatenato

ha sconfittocon un secco 3-0 (27-25; 25-20; 25-21) nel posticipo della decima giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. Gli scaligeri si sono imposti in trasferta nel derby veneto e hanno così infilato il secondo successo consecutivo,ndo ilcon 18 punti all’attivo alle spalle di Piacenza (20) e davanti a Milano (15). I padroni di casa sono incappati nel quarto stop consecutivo e nell’ottava battuta d’arresto stagionale, restando in nona posizione.Prestazione impeccabile da parte dell’opNoumory(25 punti, 4 muri, 2 ace), supportato al meglio dagli schiacciatori Donovan Dzavoronok (13) e Rok Mozic (13), da annotare i sei punti (due muri) del centrale Lorenzo Cortesia. Anon sono bastati il bomber Marko Sedlacek (15) e l’ottimo Luca Porro (12), a referto in maniera brillante anche Veljko Masulovic (9 punti) e il centrale Federico Crosato (6 punti, 2 muri).