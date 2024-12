Ucraina la prima visita dei nuovi vertici Ue a Kiev L’Alto rappresentante Kallas | Faremo di tutto per la vittoria

Leggi su Open.online

Nel giorno dell’insediamento della nuova Commissione europea, dopo un’accesa battaglia politica in seno ai gruppi, idell’Unione volano aper lanciare un messaggio chiaro. Il sostegno all’rimane la priorità dei Paesi membri e delle istituzioni comunitarie. Un messaggio che non arriva solo per simboli ma viaggia anche anche nelle dichiarazioni del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa, delUe Kajae della Commissaria all’Allargamento Marta Kos, che oggi 1 dicembre incontrano Volodymyr Zelensky a. «Nel primo giorno in carica siamo qui per dare un messaggio: siamo dalla parte dell’, militarmente, finanziariamente e politicamente come dal primo giorno», ha detto l’ex primo ministro del Portogallo. Gli ha fatto eco, ex premier dell’Estonia: «Penso che sia molto importante venire qui e iniziare il nostro mandato in, è un tema che dobbiamo affrontare a più livelli durante il nostro mandato ed è il più grande problema di sicurezza che abbiamo attualmente.