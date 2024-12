Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni puntata del 1° dicembre: la soap turca di Canale 5 inizia con il botto!

è la nuova serie tvche debutterà nel serale di domenica 1°su5. Lacon Vahide Perçin – indimenticata Hunkar in Terra Amara – si prepara a prendere il posto lasciato vacante da un’altra dizi(La Rosa della Vendetta). Ma cosa ci attende nella primadella nuova serie?, primail 1°su5Se avete letto le nostre precedenti, sapete bene cheè il nuovo serial turco Mediaset, che andrà a prendere il posto de La Rosa della Vendetta. La nuovaha tutti gli ingredienti per conquistare i fans delle serialità turche: passioni, intrighi e tradimenti promettono di tenerci incollati davanti ai teleschermi.Tra le news più “ghiotte” della nuova dizic’è la presenza di Vahide Perçin, l’attrice che già in passato ha conquistato i fans italiani con il suo ruolo di Hunkar in Terra Amara.