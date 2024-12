Anteprima24.it - Tar Campania conferma infiltrazioni mafiose in azienda agricola

Tempo di lettura: 2 minutiIl Tarcon sentenza l’interdittiva antimafia a carico dell’del Casertano La Marchesa, che produce latticini tra cui anche mozzarella di bufala campana dop, ma nel frattempo, attraverso una nota, la prefettura di Caserta attesta che non sussistono più tentativi di infiltrazione mafiosa. Una situazione particolare “figlia” anche dei tempi della burocrazia e della giustizia, con l’che dunque ha ricevuto sentenza negativa che hato la piena legittimità e validità dell’interdittiva, essendo la sorella dei proprietari, i fratelli Giuseppe e Raffaele Garofalo, sposata da anni con Pasquale Fontana, cugino del capoclan Michele Zagaria ed esponente della cosca; la donna ha venduto le quote societarie nel 2014 poco prima di sposarsi con Fontana, ma per i giudici amministrativi “è seriamente probabile che la cessione delle proprie quote della società sia stato un espediente a cui è ricorsa la donna per aggirare la normativa antimafia”.