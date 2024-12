Spazionapoli.it - Salta Napoli-Lazio: che tegola per il big match

Bruttaper ladi Baroni: il leader biancoceleste salterà la sfida di campionato contro il. Tra le squadre che tanto si stanno mettendo in mostra in questa prima parte di campionato, c’è indubbiamente ladi Marco Baroni. I biancocelesti si sono insediati con merito nei piani alti della classifica, esprimendo una filosofia di gioco molto propositiva. Proprio lasarà il prossimo avversario deldi Antonio Conte, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Dopo la sfida di Torino, i partenopei torneranno in campo giovedì 5 dicembre, sfidando i biancocelesti allo stadio Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo la trasferta in terra laziale, sarà la formazione di Marco Baroni a giocare fuori casa, mettendo piede allo stadio Maradona per la 15esima giornata di Serie A.