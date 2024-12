Gamberorosso.it - Riapre l'iconico Bartleby, il bar letterario della scuola Holden

Leggi su Gamberorosso.it

lo scrivano era uno che non amava i cambiamenti. A ogni richiesta di fare qualcosa di differente di quello per il quale era stato assunto, in uno studio legale di Wall Street, rispondeva “I would prefer not to”, “avrei preferenza di no”. Eppure anche lui avrebbe probabilmente avuto piacere di sapere che il bar a lui dedicato, all’interno, a Torino, è stato riaperto. Con la collaborazione di Locanda Leggera, un locale sostenibile e che propone piatti da ingredienti sfusi, con tre sedi nei quartieri di Vanchiglia e San Salvario e a Settimo Torinese.L'annuncioLo annuncia la stessain un post su Instagram nel quale si riannoda la storia di un luogo che è come un romanzo in cui ogni personaggio spalanca la porta a nuove storie. Lanasce nel 1994 dall’idea dello scrittore Alessandro Baricco e di quattro suoi amici di insegnare scrittura creativa ma soprattutto a riconoscere e raccontare una storia.