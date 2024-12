Oasport.it - Quando parte Federica Brignone oggi nello slalom di Killington: orario esatto, n. di pettorale, tv

Dopo il gigante di ieri, il fine settimana dedicato alle discipline tecniche al femminile della Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025 asi chiude con lo. Unoche si preannuncia incerto ed equilibrato, vista l’assenza di “Her Majesty” Mikaela Shiffrin per la caduta spaventosa di ieri in gigante.In tante si possono quindi inserire, considerato anche che non è presente in Nord America Petra Vlhova. Katharina Liensberger, Wendy Holdener Lena Duerr e Lara Colturi su tutte possono approfittare della situazione. In tutto saranno sei le italiane innza sulle quali spiccache scatterà con iln.31.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseLa prima manche dellodisi svolgerà alle 16.