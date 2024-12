Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Gallo a Casalecchio. Pontelagoscuro riceve il Ravarino

Il(ore 14.30) cercherà di difendere ilto in classifica dall’assalto del Real, penultimo in classifica ma in grado di vincere domenica scorsa sul campo della matricola terribile La Dozza, nel derby bolognese. I granata hanno rafforzato la difesa con Skabar, esperto centrale difensivo che arriva dal Sant’Agostino e vanta trascorsi nel Galeazza, Ponte e Argentana. E’ con le valige in mano il portiere Manfredini, fortemente richiesto dal Copparo, ma "non possiamo farlo andar via fintanto che non avremo trovato un rimpiazzo", spiega il presidente dei galletti Carlo Baldissara. Ilsarà anche senza Lettieri per una distorsione al ginocchio, pertanto farà coppia con Panzavolta l’attaccante Bianchi. E a proposito del Copparo, il club rossoblù non potrà schierare il nuovo acquisto Fabio Franceschini per un problema fisico, e nemmeno il figlio Samuele, che ha preferito accettare l’offerta del Basca.