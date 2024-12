Lettera43.it - Operaio contaminato da plutonio, prevista ispezione al Centro ricerche della Casaccia

L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare (Isin) effettuerà nei prossimi giorni una nuovaal, alle porte di Roma, dove undi 59 anni è statodal. L’obiettivo è fare chiarezza sull’accaduto. Al momento l’episodio viene giudicato dagli esperti un’anomalia: l’uomo si sarebbe infattiper inalazione nel corsosvestizione alla fine del turno di lavoro. Se nel corso delle verifiche dovessero emergere profili penali, l’Isin è tenuto a segnalarli alla procura di Roma.di ricerca nucleare (Ansa).L’è in buone condizioni di salute e sta continuando a lavorareL’, impiegato alla gestione dei rifiuti radioattivi, è in buone condizioni di salute e sta continuando a lavorare. Ma gli è stato riscontrato una presenza dipari ad un anno di lavoro: perciò non sta svolgendo attività a contatto con la sostanza.