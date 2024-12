Terzotemponapoli.com - Napoli, Lindstrom capitò nel posto giusto al momento sbagliato?…

L’ex attaccante delJesperha rilasciato alcune dichiarazioni alle testate inglesi. Di seguito le sue parole. “Farò tutto il possibile perché mi comprino perché mi piace stare qui. Mi piace allenarmi. Mi piace la vita qui. Quindi spero che mi comprino. Devo dimostrare loro che sono abbastanza bravo. Sono un sacco di soldi, quindi devo fare qualche gol e qualche assist, ed è per questo che sto lottando. Se alla fine non prendono l’opzione, allora è così, ne avrò comunque tratto qualcosa perché sento di allenarmi duramente e sto imparando molto quest’anno. Man mano che le partite vanno avanti e più tempo gioco, più ritmo avrò – non ho più crampi dopo 60 minuti, quindi sento di aver ripreso il ritmo e ho solo bisogno dell’ultimo”., c’era una volta“Ho avuto le occasioni al Leicester e le ho avute in coppa contro il Southampton.