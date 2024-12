Mistermovie.it - Mister Movie | I Jalisse esclusi ancora da Sanremo 2025, cosa hanno detto sui social

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Per l’ennesima volta, i, il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian, non parteciperanno al Festival di. Nonostante le speranze di un ritorno sul palco dell’Ariston, i vincitori del 1997 con Fiumi di Parole sono statidalla 75ª edizione, i cui 30 big in gara sono stati annunciati da Carlo Conti durante il Tg1 delle 13.30 del 1° dicembre 2024.Inon saranno asuiNonostante l’one, ideciso di affrontare la situazione con ironia, pubblicando su Instagram un video reaction. Nella clip, si vedono Fabio e Alessandra stappare due birre proprio nel momento in cui l’annuncio dei concorrenti conferma la loro assenza dalla lista dei partecipanti.