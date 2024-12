Inter-news.it - Marotta: «Vicini a Bove e alla Fiorentina. Recupero? Concentrati su altro»

Leggi su Inter-news.it

è intervenuto dopo il rinvio di-Inter in seguito al malore accusato dain campo. Il presidente nerazzurro a Sky Sport esprime vicinanzasocietà viola efamiglia del ragazzo, ma non intende minimamente sbilanciarsi sulla possibile data diVICINANZA – Giuseppeè intervenuto dopo il rinvio di-Inter. Il presidente nerazzurro esprime vicinanzafamiglia del ragazzo esocietà viola: «Intanto i dirigenti dellae l’allenatore sono andati in ospedale, sono qui per esprimere la vicinanza dell’Inter e di tutto il mondo calcisticofamiglia e. Il rinvio? È stata una scelta spontanea da parte di tutti, siamo una comunità ed è normale prendere una decisione di questo senso. In campo, dai giocatori all’arbitro, erano tutti coinvolti in un fatto che speriamo non sia gravissimo.