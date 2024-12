Agi.it - Malore in campo per Bove. Il giocatore è in ospedale ma "è vigile e cosciente"

AGI - Paura allo stadio Franchi di Firenze. Al 16esimo del primo tempo di Fiorentina-Inter, il centrocampista viola, di proprietà della Roma, Edoardo, si è accasciato a terra. I compagni di squadra e gli avversari hanno subito chiamato i soccorsi. Ilè stato trasportato via in barella. Gli staff medici delle due squadre si sono avvicinati subito al, con i compagni del numero 4 viola che si sono messi a protezione del centrocampista gigliato, mentre lo staff della Fiorentina, guidato dal dottor Luca Pengue, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco nei confronti di, trasportato in barella in un'ambulanza che, dopo qualche minuto di attesa, ha lasciato lo stadio di Firenze. Le due squadre hanno abbandonato ilnel silenzio del Franchi. La partita, inizialmente sospesa dall'arbitro, è stata poi ufficialmente rinviata su decisione della Lega.