Le reazioni a caldo dei Big in gara ma 5 di loro non hanno commentato

Carlo Conti ha aumentato a 30 i Big che saranno inil prossimo Festival di Sanremo specificando che “almeno altri 10 avrebbero meritato di esserci“. In questa prima ora post annuncio, però, solo 25 diavuto una reazione social, gli altri 5preferito mantenere un basso profilo. Almeno per ora. I cinque che nonavutopubbliche sui social sono stati: Massimo Ranieri, Giorgia, The Kolors, Joan Thiele e Rocco Hunt. Da alcuni me lo aspettavo, da altri meno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Biccy.it (@biccy.it)Lesono state piuttosto composte soprattutto rispetto agli altri anni. Gli unici Big che si sono ripresi mentre esultavano durante l’annuncio delnome sono stati Sarah Toscano, Marcella Bella, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Fedez e i Modà, gli altrioptato per commentare tramite scatti promozionali o meme.