Movieplayer.it - Kraven, Aaron Taylor-Johnson: “I veri eroi? Fuori dal set. E nel cinema sono i conflitti a fare la differenza”

Leggi su Movieplayer.it

"Il viaggio di un cattivo è spesso divertente, ma nel nostro film ha sfumature tragiche e drammatiche". Il protagonista e il regista J.C. Chandor raccontano nella nostra video intervista il cinecomic in uscita l'11 dicembre. Parlando, via Zoom, con, affiancato dal regista J.C. Chandor, ci rendiamo conto che il valore aggiunto di- Il cacciatore sia effettivamente il lato drammatico. Dietro la spettacolarità, e quindi dietro al divertimento tipico di un cinecomic, il film ispirato al personaggio creato da Steve Ditko e Stan Lee ha l'ambizione di differenziarsi dagli altri titoli del Sony's Spider-Man Universe, concentrandosi maggiormente sulla conflittualità del personaggio. "Un film in cui potersi rispecchiare", ci dice l'attore britannico, in total black, durante la nostra video intervista.