Amica.it - Il rosa è il nuovo rosso. E conquista il make up delle feste

Leggi su Amica.it

Euforico e dirompente ma anche tenue e delicato. Il trucco, da sempre sinonimo di una femminilità energica e frizzante,ilup di Natale 2024. In tutte le sue sfumature: dall’albicocca pallido al pink, dalantico a quello baby fino alle nuance shocking, sorbetto e zucchero filato. Che sia pastello o pop, però, ilnon poteva certo essere l’unico protagonista del maquillage natalizio. Dimenticate, infatti, il classico truccosemplice. Accanto a questo inaspettato attore del trucco, restano infatti i più tradizionali rossi, i glitter, le polveri dorate e argentate. Ma, per abbinare tutte queste nuance tra loro, servono ovviamenteregole!Trucco, a chi sta bene: occhi marroni e occhi azzurriIl bello delup, che sia monocromatico oppure no, è che sta bene a tutte.