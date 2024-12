Sbircialanotizia.it - Georgia, premier esclude nuove elezioni: “A fine mese presidente vada via”

Terza notte di proteste contro la decisione di Kobakhidze di sospendere i negoziati di adesione all'Unione europea fino a tutto il 2028 In unascossa dalle proteste, il primo ministro Irakli Kobakhidze ha escluso di indirelegislative nonostante il caos post elettorale che ha messo in discussione la sua credibilità, in patria .L'articolo: “Avia” è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.