F1 Verstappen insaziabile | vince anche il Gran Premio del Qatar

UnMax, su Red Bull, ha vintoildeldi F1. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc davanti alla McLaren di Oscar Piastri. Sesto posto per l'altra Rossa di Carlos Sainz Jr, preceduto dalla Mercedes di George Russell e dalla Alpine di Pierre Gasly. Da segnalare la penalizzazione di 10 secondi con stop and go inflitta a Lando Norris, su McLaren, quando era secondo in lotta per la vittoria con. Intanto è doppietta e fuga per la vittoria. La McLaren dà una energica spallata alle ambizioni della Ferrari allungando il suo vantaggio nella classifica costruttori sulle 'rosse' che ora si ritrovano a -30 alla vigilia del penultimo Gp della stagione. In, sul tracciato di Losail, Lando Norris domina fin dalla prima curva la gara sprint per poi cedere sul rettilineo finale la prima posizione a Oscar Piastri restituendo così il regalo ricevuto nella 'gara corta' del Brasile.