È comprensibile credere che il disordine che sta mettendo alle corde tutti e tutto sia cosmico

È giunta notizia di recente che alcuni asteroidi, in parte disattendendo quanto avevano previsto gli astronomi, si siano avvicinati alla Terra più del previsto, tuttavia senza pericoli di nessun genere per essa. Ciò tiene il passo a quanto si sta verificando sul pianeta, dove quanto dato per certo un giorno, quello seguente sarà con buona attendibilità ridimensionato a probabile e l’altro ancora il suo contrario. Non c’è nessun paese che riesca a tenersi fuori da tale andazzo, che vale sia per le decisioni di politica interna, sia per il comportamento da adottare nelle azioni mirate per valere oltre confine. Ciò che é stato fin qui scritto è da riferire all’Italia, anche se, con modalità ogni volta diverse e esse coinvolgono l’ intero assetto geo politico del mondo. Quello di limitarsi di seguito a fare una sorta di fermo immagine prevalentemente per il Paese, va considerato un espediente adottato per permettere, a chi lo vorrà, di avere un’ immagine senza filtri o quasi di quanto la situazione sia degenerata.