Liberoquotidiano.it - Cosa accadrà tra l'11 e il 14 dicembre: meteo, Mario Giuliacci avverte l'Italia

Benvenuto! Il mese si apre oggi, domenica 1. E stando a quanto mette nero su bianco il colonnellosul suo sito personale, prende ufficialmente il via l'invernorologico, un periodo che, a differenza di quello astronomico, arriva in anticipo rispetto alle date canoniche del calendario. Dunque, largo alle previsioni del colonnello per quel che sarà in questo. Sin dai primi giorni del mese, spiega, a partire dall'inizio della prossima settimana, si profila l'arrivo di una nuova perturbazione accompagnata da correnti relativamente fredde. Questo porterà a un generale abbassamento delle temperature, che si porteranno su valori leggermente inferiori alla norma stagionale, quindi pienamente invernali. In questa fase centrale della settimana, ilpotrebbe riservare un po' di freddo e maltempo, con nevicate previste a quote comprese tra 600 e 1000 metri sulle montagne del Nord, e un po' più in alto sui rilievi del Centro.