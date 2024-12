Ilgiorno.it - Consumi in ripresa. A settembre e ottobre spiragli di crescita

La Lombardia ha chiuso il mese dicon unadel valore deiin linea con la media nazionale (+3,5%) e in recupero su(+2,2%). Se si tratta di un’inversione di tenedenza dopo una prima parte dell’anno ancora condizionata dal segno negativo bisognerà attendere però i bilanci degli ultimi due mesi. L’Osservatorio permanente Confimprese-Jakala sull’andamento deisegnala in particolare crescite significative a Mantova (+5,3%), città che ha beneficiato delle mostra di Picasso: i dipinti esposti, alcuni dei quali per la prima volta in Italia, hanno alimentato gli afflussi turistici. Seguono a distanza Como (+2,9%) e Varese (+2,4%) grazie all’effetto laghi. "In un anno stagnante per i– dichiara Mario Maiocchi (nella foto), direttore centro studi Confimprese –conferma ladel mese die apre unoo per il finale dell’anno, contrassegnato dal Black Friday di fine novembre e dagli acquisti natalizi del mese di dicembre, solitamente il più proficuo dell’anno.