Chi è Serena Brancale cantante in gara a Sanremo 2025 | età canzoni e social

è una delle cantanti inal prossimo Festival di. L’annuncio è stato fatto da Carlo Conti oggi, domenica 1 dicembre 2024, durante l’edizione delle 13.30 del Tg1. Scopriamo insieme chi è, quali sono i suoi brani di maggior successo e i suoi profili.Chi è: da Baccalà ai big del Festival diSono stati ufficializzati i big che parteciperanno al Festival di, in programma dall’11 al 15 febbraio. Tra questi vi sono molti nomi noti e anche qualche artista che calcherà per la prima volta il palco dell’Ariston. Grande rivelazioni del 2024, soprattutto sui, è statache è stata scelta da Carlo Conti per partecipare alla kermesse.Ma chi è? Nata a Bari il 04 maggio 1989, la giovane viene da una famiglia di musicisti e sin da piccola studia pianoforte e violino, oltre che canto al Conservatorio della sua città dove si diploma in canto jazz.