Sport.quotidiano.net - Chi è Edoardo Bove, dalla Roma alla Fiorentina. L’idolo De Rossi, l’esordio in maglia viola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Firenze, 1 dicembre 2024 – Ventidue anni., madre in parte tedesca in parte italiana e padre napoletano, nasce e cresce nel quartiere Appio Latino a. Città dove inizia a giocare a calcio, passando prima dalle giovanili, nella Boreale Don Orione, poi finalmente entrando nellanel 2012. Qui entra nella squadra Primavera, poi nel 2020 firma il rinnovo del contratto per quattro anni. Cresciuto con il suo idolo Daniele De, suo allenatore nel 2024. E ancora con Josè Mourinho. Con laè cresciuto confermando le sue abilità da centrocampista. Dramma al “Franchi”,si accascia in campo. Partita rinviata. Ricoverato a Careggi, sarebbe vigile e cosciente Il suo esordio ingiallorossa in Serie A arriva il 9 maggio 2021 contro il Crotone. Il suo primo gol il 19 febbraio 2022 contro il Verona, partita finita poi con un pareggio, 2-2.