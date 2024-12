Bergamo-Milano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2024 2025 volley

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto per, partita valevole per la decima giornata di andata diA1di. La squadra di Carlo Parisi, settima in classifica, vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per tentare l’impresa contro una delle big del campionato. Dall’altra parte della rete, infatti, ci sono le ragazze di Stefano Lavarini, reduci dalle sconfitte rimediate contro la capolista Conegliano in campionato e contro il Vakifbank Istanbul nell’impegno infrasettimanale di Champions League. Si preannuncia grande spettacolo: chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 1° dicembre al Pala Facchetti di Treviglio. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida trae Numia Verodella massimadel campionato italiano.