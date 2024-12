Davidemaggio.it - Belve: ecco gli ospiti di martedì 3 dicembre

Leggi su Davidemaggio.it

Un tris divariegato nella prossima puntata di, in ondain prima serata su Rai2. Se l’ospitata di Sonia Bruganelli fa già discutere (e le rivelazioni non sono finite qui!), Davide Maggio è in grado di anticiparvi chi altro si sottoporrà al fuoco di domande di Francesca Fagnani.Il primo nome è quello di Elisabetta Canalis. La velina delle veline ha accettato l’invito diper raccontarsi senza filtri. Dalle storie d’amore di prima pagina (su tutte quella con George Clooney anche se dubitiamo possa parlarne), al lavoro altalenante fino alla rottura con Maddalena Corvaglia, Elisabetta desta più di un motivo di interesse.Il terzo ospite disarà invece Fabio Volo. Da panettiere a iena e poi ancora caso editoriale e attore del grande schermo. Cosa dirà a Francesca Fagnani?glidiDavide Maggio.