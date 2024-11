Spazionapoli.it - Vanoli si carica vedendo Conte: “Saremo nemici. Noi due leoni, che contrasti!”

incontra Antoniodopo anni da assistente nel suo staff e ora diventa avversario: il retroscena suiin allenamentoDopo le parole di apprezzamento di Antonioper, arriva la risposta del tecnico del Torino che ringrazia, ma sottolinea che le emozioni di questa bella amicizia le lascerà fuori dal campo.I due si sono conosciuti tramite il lavoro alla FIGC, quandoera ct eallenava l’Under 19 azzurra. Successivamente, il percorso si è incrociato. Infatti, l’attuale allenatore del Napoli accettò il Chelsea e chiese adi seguirlo. Hanno continuato a lavorare insieme anche all’Inter, fino alla separazione avvenuta nel 2021. L’allenatore varesino ha proseguito da solo allo Spartak Mosca, poi il Venezia in Serie B e la promozione in Serie A. Ha raccolto l’eredità di Juric – non facile – in un periodo in cui la società è costantemente sotto accusa.