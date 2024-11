Sport.quotidiano.net - Torino-Napoli, probabili formazioni e dove vederla. Dubbio Politano-Neres per Conte

, 30 novembre 2024 - Apparentemente, la parte più dura del girone di andata è alle spalle, ma ilè chiamato a continuare a vincere per resistere all'assalto delle tante inseguitrici. Stavolta, però, l'impressione è che gli azzurri, calendario altrui alla mano, possano addirittura tentare un nuovo allungo in classifica: a patto, ovviamente, di battere a domicilio ilnella gara in programma domenica 1 dicembre alle 15. Le(3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. Allenatore: Vanoli(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay;, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore:Orario evederein tv e streaming(fischio d'inizio alle 15) sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, la cui app è visibile anche sulle console PlayStation 4/5 e Xbox (One, One S, One X, Series X e Series S) e sui dispositivi TimVision Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.