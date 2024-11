Puntomagazine.it - Sorrento: 18enne pestato da un gruppo di coetanei. Gravissime le lesioni riportate

Leggi su Puntomagazine.it

A scatenare la violenza il tentativo della vittima di difendere l’amico. I Carabinieri eseguono una misura cautelare a carico di sei giovaniNella mattinata odierna i Carabinieri della Compagnia di, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura coercitiva degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta di questa Procura della Repubblica, hanno proceduto all’arresto di 6 giovani originari della Penisola Sorrentina, di età compresa tra i 18 e i 20 anni, tutti gravemente indiziati del reato dipersonali gravi, con l’aggravante di aver agito in più persone riunite e in un numero superiore a cinque.I fatti per cui si procede risalgono alla sera del 16 ottobre 2024, allorquando, per le strade del centro di, unsubiva un violento pestaggio ad opera di undi, riportando gravissimi traumi maxillofacciali che rendevano necessaria la sottoposizione della vittima, nelle settimane successive, ad una pluralità di interventi di chirurgia ricostruttiva, con prognosi di guarigione, allo stato, di almeno 3-4 mesi.