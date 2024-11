Ilgiorno.it - Sicurezza sul lavoro, la prevenzione sarà potenziata

Lasulè al centro di un progetto varato da Provincia e Prefettura per aumentare e rendere più incisivi i controlli. "Laè da considerarsi fondamentale in tutti gli ambiti della– spiega il prefetto di Como, Corrado Conforto Galli –. Per quanto riguarda lasui luoghi di, ivi compresa la salute dei lavoratori, la Prefettura può svolgere un ruolo di coordinamento e in questa direzione abbiamo recentemente promosso un’iniziativa volta a valorizzare e rafforzare l’azione di, promuovendo una strategia comune che vede coinvolti tutti gli attori del sistema. È stato quindi elaborato uno specifico Protocollo d’intesa per il potenziamento dellasulnella Provincia di Como, che a brevesottoscritto dagli enti istituzionali, dalle associazioni di categoria di tutti i settori produttivi e dalle organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di costruire un report relativo agli eventi incidentali sulin provincia, aumentando le collaborazioni tra le pubbliche amministrazioni e incrementando le buone pratiche che emergono sul territorio, per metterle a sistema".