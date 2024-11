Ilrestodelcarlino.it - “Sei tu che vali“. Lo spettacolo che emoziona

Dopo l’eccezione del 2023, fatta per consentire di terminare i lavori a Teatro Sanzio, “Sei tu che. Esibizioni di artisti particolarmente abili“, torna alla classica data del 3 dicembre, Giornata internazionale delle persone con disabilità, alle ore 21. Campioni sportivi, danzatori, cantanti, cori, maestri della ceramica e non solo: la quinta edizione dell’evento organizzato dal Comune di Urbino si preannuncia ricca di qualità e sarà, come sempre, aperta a tutti, a ingresso libero. "L’accento va posto proprio sulla persona – spiega l’assessore Elisabetta Foschi –. Sei tu, persona, che, con le qualità che hai. Non sono loro ad avere capacità differenti, ma è l’ambiente che è intorno a creare condizioni diverse, il nostro compito è di cercare di adeguare tale ambiente, fisico e psicologico, rendendolo vivibile per tutti.