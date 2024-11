Formiche.net - Se sbagli purtroppo paghi. Giurato numero 2 di Eastwood raccontato da Ciccotti

Immaginate che tornando a casa in auto, in una notte buia e di pioggia apocalittica, visibilità zero, mentre i vostri cari vi attendono (una moglie incinta; oppure dei bambini o ragazzi adolescenti; o un anziano genitore malato da assistere), improvvisamene sentiate un colpo sulla parte anteriore del fascione dell’auto, a destra. Lì per lì pensate di aver investito un animale. Come accade a diversi automobilisti in quella zona. Vi fermate, scendete: una giovane donna è stesa sull’asfalto bagnato. Morta. Nel panico, fiondato dentro una situazione irrealistica, impaurito, la prima reazione è cancellare quella brutta scena. Prendete e gettate il corpo inanimato di là dal muretto che costeggia la strada, in una scarpata. Ora siete in casa. La bocca è impastata di saliva. Siete confuso. Parlarne, significa aumentare i problemi in famiglia.